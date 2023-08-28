Блинкен поздравил Молдову с Днем Независимости и поблагодарил за поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Молдову с Днем Независимости и поблагодарил за поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепа США.
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“От имени Соединенных Штатов Америки я сердечно поздравляю Молдову и ее народ с 32-летием независимости от Советского Союза.
Мы также благодарны Молдове за непоколебимую поддержку своего соседа, Украины, в преодолении последствий агрессивной войны России, и высоко оцениваем усилия молдавского народа принять сотни тысяч беженцев”, - говорится в сообщении.
Также Блинкен отметил, что США ценят общую приверженность Молдовы укреплению демократических институтов и судебных реформ, содействию экономическому росту, укреплению безопасности и продвижению уважения к правам человека.
“Мы с нетерпением ждем продолжения этого партнерства, в том числе в рамках Стратегического диалога между США и Молдовой, и поддержки Молдовы на ее пути к интеграции в ЕС”, - отметил Госсекретарь.
Дополнение
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно выделить дополнительное финансирование для Украины, запрос на которое сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.