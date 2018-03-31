БК "Дніпро" з перемоги над "Запоріжжям" стартував в плей-оф Суперліги

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У заключній парі 1/4 фіналу чемпіонату України з баскетболу (Суперліга Парі-Матч) відбувся перший поєдинок серії між “Дніпром” та “Запоріжжям”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “Дніпра”.

Переможець регулярного чемпіонату непогано почав і завдяки фірмовому для себе в цьому сезоні руху м’яча зміг награти на “+8” за підсумками першої чверті, обмеживши “Запоріжжя” всього 13-ма набраними очками.

Але вже з другої десятихвилинки гра все ж більше йшла під диктовку гостей. Запорожці регулярно вантажили м’ячами своїх “великих”, знаходили відкриті кидки на периметрі. По суті, команда Плеханова провалила тільки початок матчу і перші хвилини третьої чверті (ривок “Дніпра” 14:1), але решту часу ж гості виглядали як мінімум не гірше.

У кінцівці нерви гравців “Дніпра” виявилися міцнішими. Господарі реалізували свої штрафні кидки, а запорожці схибили декілька відкритих дальніх спроб, які потенційно могли зрівняти рахунок — 85:82.

У складі переможців відзначимо Дмитра Глєбова, який набрав 14 очок, зробив чотири підбирання і шість передач.

Зауважимо, що друга гра в серії до двох виграшів пройде 1-го квітня.

Додамо, що в інших парах чинний чемпіон країни “Будівельник” вчора сенсаційно поступився “Миколаєву”, а “Хімік” та “Черкаські Мавпи” святкували перемоги.

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