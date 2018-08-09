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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Біля Львова сталося масштабне займання стерні

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 серпня. УНН. Неподалік Львова через пожежу вигоріло два гектари стерні. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

Біля Львова сталося масштабне займання стерні

"О 18:53 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Гаї Пустомитівського району на відкритій території. Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15. Вогнем знищено стерню на площі 20 тисяч кв.м. До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки", - зазначили у ДСНС.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лісові пожежі в Каліфорнії стали рекордними

Нагадаємо, через детонацію мін в ОРДЛО розпочалася пожежа. Вогнем було знищено велику площу врожаю зернових культур, частину лісосмуги, сільськогосподарську техніку та майно цивільного населення. 

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