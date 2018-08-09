Возле Львова произошло масштабное возгорание стерни

"В 18:53 к спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Гаи Пустомытовского района на открытой территории. Пожар локализован в 20:59, ликвидирован в 21:15. Огнем уничтожено стерню на площади 20 тысяч кв.м. К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 4 единицы спецтехники", - отметили в ГСЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

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Напомним, из-за детонации мин в ОРДЛО начался пожар. Огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения.