Біля клубного автобусу "Боруссії" пролунало три вибухи - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Три вибухи пролунали біля клубного автобусу "Боруссії" Д перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако". Про це повідомляє поліція Дортмунда у Twitter, передає УНН.
"Ми можемо підтвердити, що у загальній складності було три вибухи біля клубного автобусу", - йдеться у повідомленні поліції.
#Explosion #Dortmund
Wir können bestätigen, dass es im Bereich des @BVB Mannschaftsbusses insgesamt drei Explosionen gegeben hat.
Крім того, у поліції наголосили, що загрози відвідувачам стадіону немає.
Zur Beruhigung der Stadionbesucher und der Angehörigen: Derzeit gibt es KEINE Hinweise auf eine Gefährdung der Besucher im Stadion #bvbasm— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 квітня 2017 р.
Також стало відомо, що було матч "Боруссія" - "Монако" було перенесено на завтра, 12 квітня.
Як пише видання Bild, серед футболістів "Боруссії" є поранений. Це футболіст Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок.
Як повідомляв УНН, вибух прогримів біля клубного автобусу "Боруссії" перед матчем Ліги чемпіонів.