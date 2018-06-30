Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 6,1
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Біля тихоокеанського узбережжя Мексики, в 88 км від штату Халіско стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США, передає УНН.
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км. Про постраждалих при підземних поштовхах не повідомляється.
Раніше, 18 червня, департамент сейсмічного спостереження, геологічного аналізу і досліджень повідомив про підземні поштовхи недалеко від Мехіко. У повідомленні говорилося, що землетрус стався штучним чином, в результаті святкування жителями мексиканської столиці голу збірної Мексики в ворота команди Німеччини під час матчу на ЧС-2018.
Як повідомляв УНН, на Галапагоських островах прокинувся вулкан.