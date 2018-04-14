"Баварія" оголосила ім'я майбутнього головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Хорватський спеціаліст Ніко Ковач стане новим головним наставником мюнхенської “Баварії”, інформує УНН з посиланням на сайт німецького клубу.
Німецький гранд і 46-річний футбольний фахівець домовилися про трирічний контракт, який вступить у силу 1 липня 2018 року і продовжиться до 30 червня 2021 року. Таким чином, Ковач займе місце Юппа Хайнкеса, який наразі є в.о. головного тренера мюнхенців.
“Ми дуже раді, що ми змогли підписати Ніко Ковача в якості нового тренера для “Баварії”. Ніко був гравцем “Баварії”, він дуже добре знає структуру і ДНК команди. Ми переконані, що він — правильний тренер майбутньої “Баварії”, — сказав спортивний директор Хасан Саліхаміджич.
Примітно, що у цьому сезоні Ковач керує ФК “Айнтрахт” із Франкфурта. Раніше спеціаліст тренував збірну Хорватії та був помічником ФК “Ред Булл Зальцбург”.
Додамо також, колишній футболіст збірної Хорватії виступав за “Баварію” з 2001 по 2003 рік, відігравши в цілому 34 гри в Бундеслізі (3 голи).