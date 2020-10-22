Балуха виписали з лікарні - волонтер

"Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Володимира Балуха... Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення", - повідомила Лютікова, оприлюднивши фото з Балухом.

За її словами, найближчі місяці Балуха чекає "багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання".

Як повідомлялося, звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Вранці 8 вересня його госпіталізували. 12 жовтня Балуха перевели з реанімації в нейрохірургію.

Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області.