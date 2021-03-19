"Багато людей можуть залишитися без засобів до існування": Верещук прокоментувала можливу зупинку транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Якщо зупиниться транспорт у Києві, багато людей залишиться без засобів до існування. Про це заявила народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук, коментуючи журналістам таке можливе рішення влади.
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“Це ( зупинка транспорту — ред) буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому такі питання слід обмірковувати уважно. Я сподіваюсь, що на засіданні РНБО це питання піднімуть”, — сказала вона.
Доповнення
Засідання РНБО заплановано сьогодні 19 березня о 17:00.
Локдаун у Києві
Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що в столиці з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Буде заборонена:
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- Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
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- Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
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- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
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- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
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- Присутність глядачів на спортивних змаганнях
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