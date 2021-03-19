"Багато людей можуть залишитися без засобів до існування": Верещук прокоментувала можливу зупинку транспорту

Цитата

“Це ( зупинка транспорту — ред) буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому такі питання слід обмірковувати уважно. Я сподіваюсь, що на засіданні РНБО це питання піднімуть”, — сказала вона.

Доповнення

Засідання РНБО заплановано сьогодні 19 березня о 17:00.

Локдаун у Києві

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що в столиці з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

Буде заборонена: