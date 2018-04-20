Асад відмовився від французького Ордена почесного легіону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Сирії Башар Асад повернув владі Франції вручену йому тодішнім президентом Жаком Шираком під час візиту в Париж у 2001 році нагороду - Великий хрест ордена Почесного легіону. Про це повідомляється у заяві канцелярії очільника держави, розміщеній у Twitter, інформує УНН.
У повідомленні вказується, що Великий хрест, який є вищим ступенем відзнаки Французької Республіки з часів Наполеона, переданий посольству Румунії у Дамаску, яке тимчасово представляє інтереси Парижа.
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У Дамаску вказують, що Асаду “не робить честі носіння ордена режиму, який є рабом США, підтримує терористичні формування та нападає на державу-члена ООН, порушуючи кричущим чином елементарні міжнародні норми і законність”.
“Епоха імперіалізму і колоніального диктату минула, і Сирію, яка вистояла сім років у війні з тероризмом, не злякає безрозсудна дитяча політика Парижа”, — підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.