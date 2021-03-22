Армія Білорусі провела навчальне десантування разом з ЗС Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Військовослужбовці Білорусі та Росії відпрацювали елементи спільного десантування з літака ІЛ-76 в рамках батальйонних тактичних навчань, що проходять на білоруській території. Про це в понеділок повідомила пресслужба Міноборони Білорусі в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Блакитні берети зробили навантаження на борт на аеродромі Мачуліщі і десантувалися на Осіповічському полігоні (Могильовська область). Всього десантувалися 120 військовослужбовців”, — повідомили в оборонному відомстві.
За даними пресслужби, навчання триватимуть до 27 березня. У них бере участь особовий склад 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади Сил спеціальних операцій Білорусі та близько 100 військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії.
Відео навчань від каналу Міноборони Білорусі: