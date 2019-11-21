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Арахамія зізнався, що спілкується з пранкером "Джокер" щодня

Арахамія зізнався, що спілкується з пранкером "Джокер" щодня

Київ • УНН

 • 15147 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова фракції "Слуг народу" щодня спілкується з пранкером "Джокером". Про це Давид Арахамія розповів в ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

"Ми з ним (з пранкером "Джокером" – ред.) спілкуємося кожного дня… він наш союзник", - сказав Арахамія.

Він розповів, що щодня спілкується в месенджері з пранкером, який називає себе "Джокером". За словами Арахамії, він його ідентифікував по аватарці.

Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що таким чином вбачає в "Джокерові" союзника по очищенню партії "від поганих людей".

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія показав свою переписку з пранкером на прізвисько Джокер та розповів, про що з ним спілкувався.

Українські Національні Новини

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