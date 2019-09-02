Апаршин може очолити Директорат з питань нацбезпеки та оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Експерт з безпеки та оборони з команди Президента України Іван Апаршин претендує на посаду Генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони в офісі Президента України, передає УНН з посиланням на дані декларації Апаршина для НАЗК.
Так, Апаршин подав в державний реєстр 2 вересня електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.
У розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Офіс президента України, у розділі "посада, на яку претендуєте як кандидат" Апаршин вказав посаду "Генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони".
Зазначимо, раніше у Президента заявили, що Кандидатуру Івана Апаршина розглядають серед претендентів на посаду відповідального за військові питання і оборону в ОП.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що заступником голови МВС може стати екснардеп Антон Геращенко.