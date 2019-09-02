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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122590 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120100 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125312 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150882 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150492 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 195052 просмотра

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Апаршин может возглавить Директорат по вопросам нацбезопасности и обороны Украины

Апаршин может возглавить Директорат по вопросам нацбезопасности и обороны Украины

Киев  •  УНН

 • 19293 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Эксперт по безопасности и обороне из команды Президента Украины Иван Апаршин претендует на должность Генерального директора Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в офисе Президента Украины, передает УНН со ссылкой на данные декларации Апаршина для НАПК.

Так, Апаршин подал в государственный реестр 2 сентября электронную декларацию кандидата на должность, подается при назначении в органы власти.

В разделе "место будущей работы" он указал Офис президента Украины, в разделе "должность, на которую претендуете как кандидат" Апаршин указал должность "Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны".

Отметим, ранее у Президента заявили, что Кандидатуру Ивана Апаршина рассматривают среди претендентов на должность ответственного за военные вопросы и оборону в ОП.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что заместителем главы МВД может стать екснардеп Антон Геращенко.

Украинские Национальные Новости

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