Американець розкрив секрет виграшу в лотерею

Ім'я переможця - Ален Ріді. Він є постійним гравцем лотереї "Powerball". Успіх його виграшу криється у вдало підібраній комбінації чисел.

"Я використовував дні народження моїх п'ятьох онуків", - зізнався переможець.

Тепер американець планує витратити частину від виграшу на покупку автомобіля.

"Також, я поділюся грошима з моїми синами і їхніми родинами", - розповів щасливчик.

Нагадаємо, житель Черкаської області Олександр Древаль, який став мільйонером у квітні цього року завдяки українській лотереї "Лото-Забава", вирішив витратити гроші на поліпшення житлових умов. У планах щасливчика - ремонт власного будинку і придбання житла для дітей.