Американець ледь не викинув виграшний лотерейний білет

Ім'я переможця - Френк Кларк. Також відомо, що лотерейний білет обійшовся йому в 5 дол.

"Я перевірив лотерейний білет. І зібрався його викинути, так як вирішив, що білет - програшний. Але моя дружина зупинила мене і вирішила перевірити ще раз білет, адже у неї зір краще мого. Як виявилося - білет був з виграшем в 200 тис. дол.", - згадує американець.

Переможець вирішив витратити грошовий приз на покупку вантажівки.

"Останні 38 років, до того, як вийшов на пенсію, я працював водієм вантажівки. І якщо придбаю особисту вантажівку, то зможу і далі заробляти гроші водінням", - розповів він.

Американець вирішив здобути одноразову виплату грошового призу. Після вирахування податків сума його виграшу склала 141 тис. дол.

Нагадаємо, експерти констатують сплеск популярності української лотереї "Лото-Забава" і пояснюють це бажанням людей поліпшити своє фінансове становище.

Практика показує, що українці, в більшості випадків, витрачають виграні гроші на ремонт будинку, покупку автомобіля або житла для дітей. Деякі навіть починають власний бізнес.

Наприклад, львів'янин Денис Шадура став мільйонером 27 травня 2018 року. У серпні він приїхав в студію "Лото-Забава", щоб поділитися своєю історією успіху і відразу ж оголосив, що виграні гроші він інвестує в сімейний бізнес, пов'язаний з продуктами харчування.