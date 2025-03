Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній - Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc. Як зазначено в повідомленні комісії на її сайті, таке рішення вона ухвалила у вівторок, 8 грудня, передає УНН із посиланням на DW.