Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні

Згідно з Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення про допуск ухвалюється НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістинга цінних паперів іноземного емітента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час жовтненвого візиту до Великої Британії провів зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери.