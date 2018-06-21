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Адміністрація Трампа пропонує масштабну реорганізацію федерального уряду

Адміністрація Трампа пропонує масштабну реорганізацію федерального уряду

Київ • УНН

 • 9301 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Адміністрація Президента США Дональда Трампа пропонує масштабну реорганізацію федерального уряду, передає УНН з посиланням на AP.

План передбачає об'єднання Міністерств освіти та праці, переміщення федеральної програми продовольчих талонів до Міністерства охорони здоров'я та соціальних послуг, та перейменування цього відомства.

Адміністративно-бюджетне управління прагне, щоб Міністерство оборони взяло на себе процес перевірки особистих даних, який в останні місяці піддавався ретельному аналізу.

Ці рекомендації є результатом президентського указу, підписаного Дональдом Трампом у березні 2017 року, який вимагає перегляду федерального уряду з метою виявлення надмірних витрат та упорядкування відомств.

Багато пропозицій вимагатимуть схвалення Конгресу.

Нагадаємо, 20 червня Президент США Дональд Трамп в середу підписав виконавчий указ, відповідно до якого припиняється практика розлучення сімей нелегальних іммігрантів.

Відповідно до тексту документа, президент дає доручення Міністерству юстиції домогтися зміни судового припису одного з окружних судів штату Каліфорнія таким чином, щоб воно дозволяло сім’ям, яких було затримано за незаконний перетин американського кордону, разом перебувати в місцях попереднього ув’язнення до розгляду судом їх справи.

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