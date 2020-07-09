Антирасистські протести: генеральний прокурор США заявив, що серед поліції є упередження до афроамериканців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Багато співробітників правоохоронних органів в США схильні до надмірно підозрілого відношення до темношкірих громадян. Таку думку висловив в середу в інтерв’ю журналістам телеканалу ABC міністр юстиції — генеральний прокурор США Вільям Барр, зазначає УНН.
На його думку, серед поліцейських в США “широко поширене те, що до афроамериканців ставляться з особливою підозрою”. Як вважає міністр, багато охоронців закону з упередженням ставляться до темношкірих громадян і в меншій мірі схильні сумніватися в їх причетності до злочинів. За словами Барра, владі слід “зайнятися цим питанням”.
Міністр зазначив, що дана ситуація стала більш зрозумілою для нього в світлі смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Незабаром після цього афроамериканець помер в лікарні. Барр висловив надію на те, що те, що сталося “стане каталізатором потрібних змін” в суспільстві.
Глава Мін’юсту США підкреслив, що не вважає за доцільне скорочувати фінансування поліції. До цього закликали деякі правозахисні організації після смерті Флойда. “Нам потрібно думати про те, щоб більше вкладати в поліцію”, — зазначив міністр.
Незабаром після смерті Флойда усі четверо поліцейських, що брали участь в затриманні, були звільнені, в наступні дні їм були пред’явлені звинувачення. У ряді штатів почалися акції протесту проти утиску прав темношкірих, мали місце зіткнення з поліцією, численні випадки мародерства і вандалізму.