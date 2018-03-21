Увеличение социальных выплат станет прикрытием для амнистии капитала - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Амнистия капитала теоретически может привести к увеличению социальных выплат, что станет удачным прикрытием для ее проведения. Об этом в комментарии УНН сообщил экономический эксперт Андрей Новак.
“Традиционно амнистия капитала предполагает, что государство прощает всем без исключения владельцам предприятий какие-то налоговые долги, налоговые нарушения, но за это налогоплательщики (юрлица) должны уплатить определенную сумму в государственный бюджет. Если будет реализовываться идея амнистии капитала с уплатой определенной суммы от всех юридических лиц в государственный бюджет, то это дало бы в первый год реализации этой идеи увеличение поступлений в госбюджет, что косвенно могло бы привести к увеличению социальных платежей. Но прямой связи здесь нет, ведь управление нашей бюджетной системой происходит практически в ручном режиме. Нет никаких установленных законодательно принципов, формул, критериев, сколько именно в каждом финансовом году средств выделяется на социальные платежи. Кстати, увеличение социальных платежей могло бы стать оправданием для украинцев, почему проводится амнистия капитала”, - сказал он.
По словам Новака, инициатива Президента об амнистии капитала (озвученная на встрече с бизнесом, — ред.) — это инициатива не первая. Такие предложения и раньше поступали от украинских политиков, но не были реализованы.
“Сейчас это выглядит как попытка после очередного перераспределения собственности, которое Президент осуществлял на протяжении всей свои каденции, установить статус-кво по собственности на активы. Ключевая проблема при проведении амнистии капитала — определение размера платежа, для того, чтобы получить амнистию. По моему мнению, эта идея очень тяжелая для исполнения. Разве что Президент будет лично заинтересован в этом”, - считает экономист.
Напомним, представитель президента Украины в парламенте, народный депутат Ирина Луценко объяснила, что нулевое декларирование (представление проекта закона о котором в парламент уже обсуждается) также касается украинцев, работающих за рубежом, и это станет еще одним шагом к всеобщему декларированию.