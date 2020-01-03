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Завершено расследование по делу драки Ляшко с Герусом

Завершено расследование по делу драки Ляшко с Герусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом Украины Олегом Ляшко телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по факту насилия в отношении народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.

Как сообщалось, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народного депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

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