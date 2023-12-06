За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник
Киев • УНН
Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.
Служба безопасности Украина взорвала автомобиль в котором находился депутат так называемого "народного совета лнр" олег попов. В результате взрыва попов погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
Детали
По информации источников, за ликвидацией попова стоит СБУ. Уточняется, что он был вполне законной целью, ведь до депутатства попов руководил многими российскими добробатами, возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев.
Кроме того, в так называемом "народном совете лнр" он был председателем комитета по вопросам государственной безопасности и обороны.
Напомним
Сегодня в центре временно оккупированного Луганска взорван автомобиль с депутатом "лнр" олегом поповым. Сначала пропагандист владимир рогов сообщил, что попов получил тяжелые ранения. Впоследствии русские СМИ сообщили о его гибели.
За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник
Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.
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