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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54019 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63430 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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За повышение цен на СИЗ необходимо ввести ответственность, - и.о. председателя ГФС Солодченко

За повышение цен на СИЗ необходимо ввести ответственность, - и.о. председателя ГФС Солодченко

Киев  •  УНН

 • 20100 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Государственная фискальная служба Украины поддерживает законопроект об ответственности за повышение цен на средства индивидуальной защиты во время карантина. Об этом заявил исполняющий обязанности Председателя ГФС Сергей Солодченко на официальном сайте службы.

"К сожалению, в нашей стране, мы наблюдаем отдельные случаи, когда отдельные лица, пользуясь ростом спроса на средства индивидуальной защиты, создают условия для многократного, ничем не обоснованного, завышение их стоимости при продаже населению. Это делает их недоступными для широких слоев общества", - говорится в заявлении.

Именно поэтому Государственная фискальная служба Украины обработала проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня" (реестр. № 3274-1 от 08.04.2020) и полностью поддерживает его концептуальные основы.

"Мы готовы и в дальнейшем принимать активное участие в его обсуждении в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины для скорейшего принятия и внедрения соответствующих норм в действующее законодательство. Это позволит помешать спекулятивным проявлениям в сфере обеспечения населения страны средствами индивидуальной защиты", - также отметил Солодченко.

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