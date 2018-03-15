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С "Газпрома" взыскали 80 млн грн штрафа за нарушение антимонопольных законов - АМКУ

С "Газпрома" взыскали 80 млн грн штрафа за нарушение антимонопольных законов - АМКУ

Киев  •  УНН

 • 9522 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Принудительным взысканием неуплаченного российским ПАО "Газпром" штрафа в 171 млрд грн за нарушение украинского законодательства о защите экономической конкуренции займется Государственная исполнительная служба Украины. С компании уже удалось взыскать 80 млн гривен. Об этом на VII Международном форуме по конкуренционной политике сообщил журналистам председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"Как АМКУ мы сделали те шаги, которые можем сделать в рамках законодательства: "Газпром "не заплатил добровольно штраф, мы обратились в суд с принудительным взысканием. Мы получили решение о принудительном взыскании, принудительным взысканием АМКУ не занимается, им занимается Государственная исполнительная служба. Мы передали эти документы им. Сейчас исполнительная служба реализует ряд мероприятий, для того, чтобы этот долг взыскать. Сейчас из тех источников, которые есть в наличии в Украине, было взыскано чуть более 80 млн грн", - рассказал он.

Как уточнил Ю.Терентьев, сейчас исполнительная служба занимается вопросом организации работы по взысканию этого штрафа.

"Мы являемся членами рабочей группы, но наше участие в процессе достаточно ограничено", - добавил он.

Напомним, в 2017 году судом обязано ПАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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