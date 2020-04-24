Европейская конфедерация волейбола отменила еврокубки и турниры сборных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пытаясь решить проблемы, связанную с пандемией коронавируса, администрация ЕКВ утвердила "план Маршалла" для европейского волейбола, информирует УНН со ссылкой на ФВУ.
План включил ряд мер для скорейшего восстановления полноценного рабочего процесса, которые учитывают инвестиции и льготы в размере около 11,5 млн. евро для всех клубов и национальных федераций, кто пострадал от коронавируса.
Коллегия администрации ЕКВ решила отменить оставшиеся матчи европейских кубковых турниров 2020 года, включая суперфинал Лиги чемпионов, запланированный на 16 мая в Берлине. При этом, независимо от вышесказанного, ЕКВ согласилась выделить более 80 процентов запланированного призового фонда командам в Лиге чемпионов, Кубке ЕКВ и Кубке Вызова.
Административный совет ЕКВ также отменила проведение соревнований национальных сборных “Золотой Евролиги” и “Серебряной Евролиги” 2020 года, запланированных на конец мая — начало июня.
Добавим, по квалификационных турниров ЧЕ-2021, то ЕКВ разработала меры по облегчению организации домашних и выездных матчей их участников, а также определила места для их возможного проведения в январе 2021 года. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 1 июля.