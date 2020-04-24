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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104878 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130413 просмотра

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Европейская конфедерация волейбола отменила еврокубки и турниры сборных

Европейская конфедерация волейбола отменила еврокубки и турниры сборных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пытаясь решить проблемы, связанную с пандемией коронавируса, администрация ЕКВ утвердила "план Маршалла" для европейского волейбола, информирует УНН со ссылкой на ФВУ.

План включил ряд мер для скорейшего восстановления полноценного рабочего процесса, которые учитывают инвестиции и льготы в размере около 11,5 млн. евро для всех клубов и национальных федераций, кто пострадал от коронавируса.

Коллегия администрации ЕКВ решила отменить оставшиеся матчи европейских кубковых турниров 2020 года, включая суперфинал Лиги чемпионов, запланированный на 16 мая в Берлине. При этом, независимо от вышесказанного, ЕКВ согласилась выделить более 80 процентов запланированного призового фонда командам в Лиге чемпионов, Кубке ЕКВ и Кубке Вызова.

Административный совет ЕКВ также отменила проведение соревнований национальных сборных “Золотой Евролиги” и “Серебряной Евролиги” 2020 года, запланированных на конец мая — начало июня.

Добавим, по квалификационных турниров ЧЕ-2021, то ЕКВ разработала меры по облегчению организации домашних и выездных матчей их участников, а также определила места для их возможного проведения в январе 2021 года. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 1 июля.

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