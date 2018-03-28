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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 39663 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62187 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100069 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107738 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115809 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121389 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132617 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Япония выразила протест России в связи с проведением учений в районе спорных Курил

Япония выразила протест России в связи с проведением учений в районе спорных Курил

Киев  •  УНН

 • 11425 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.

“Это ведет к усилению российской армии на „северных территориях“ (так в Японии называют южную часть Курильских островов), что несовместимо с нашей позицией по этим островам”, — приводит агентство слова главы МИД Японии Таро Коно, прозвучавшие во время выступления в нижней палате парламента. Kyodo отмечает, что протест был передан по дипломатическим каналам.

Ранее летчики истребительной авиации Восточного военного округа РФ впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов, которые включает в состав округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

Напомним, Япония готова предложить России конкретный план общего экономического развития островов, на которые претендуют обе страны. Отмечается, что японское правительство предложит развивать расположены на северо-восток от Хоккайдо острова как туристическое направление, с целью привлечения японских посетителей. По этому плану, частные японские и российские компании совместно предлагать туристические круизы на контролируемых Россией островах, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио — оккупированными Северными территориями.

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