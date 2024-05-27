Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после удара россиян по Харькову, погибла. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, женщина погибла - написал Синегубов.

Ранее сообщалось, что в результате удара рф по Харькову пострадали 11 человек. Однако женщина находилась в тяжелом состоянии.