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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 14:11  •  4582 просмотра

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Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных во время российской атаки на Харьков.

Женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после удара россиян по Харькову, погибла.  Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

К сожалению, женщина погибла

- написал Синегубов.

Ранее сообщалось, что в результате удара рф по Харькову пострадали 11 человек. Однако женщина находилась в тяжелом состоянии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
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