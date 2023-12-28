Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю - Кипер о ситуации в регионе
Киев • УНН
Одесская область была атакована трижды за неделю, и власти усиливают противовоздушную оборону в ответ на постоянную угрозу.
Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю. О ситуации в регионе, в частности о последствиях последних обстрелов россиян, усиление мобильных групп и убытки от атак в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Угроза вражеских атак сохраняется постоянно, поскольку Одесская область - на передовой.
По словам Кипера, в больнице до сих пор находится 17-летний парень, который пострадал во время последней атаки. Власти и военные работают над усилением защиты региона.
Мы находим возможности, силы и средства для того, чтобы обеспечить наши силы ПВО всем необходимым. И вопрос не только в автомобилях, количество которых мы увеличили уже вдвое. Количество мобильных групп воздушной обороны, которая есть на сегодня, она не маленькая, но конечно наша область нуждается в них гораздо больше, учитывая береговую линию 400 км. Мы над этим постоянно работаем, чтобы обезопасить наших граждан.
Он также отметил, что силы ПВО и ВСУ делают колоссальную работу для защиты региона.
Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю - Кипер о ситуации в регионе
Одесская область была атакована трижды за неделю, и власти усиливают противовоздушную оборону в ответ на постоянную угрозу.
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