С сегодняшнего дня изменяются тарифы на доставку газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила тарифы на услуги распределения природного газа с 1 июля. Об этом говорится в проектах постановлений №3014-3051 и №3053-3056 НКРЭКУ, передает УНН.
Согласно документу, с 1 июля произошли изменения запланированных повышений тарифов на распределение газа.
Стоимость доставки топлива в платежках в среднем вырастет на 9,4%, информирует Консультационный центр для населения "ГазПравда". Хотя тарифы с июля планировали увеличить сразу на 20%. Однако 24 июня НКРЭКУ внесла изменения в свое прошлогоднее решение, которым устанавливала новые тарифы на распределение газа.
В частности, по проектам постановлений НКРЭКУ, будет изменение этого тарифа для Мелитопольгаза (до 1,31 грн, вместо 1,40), Сумыгаза (до 0,85, вместо 0,94 запланированных ранее, тариф был 0,91), Черновцыгаза (до 1,20 вместо 1,35 запланированных), Одессагаза (79 коп вместо 81 запланированных), Уманьгаза (1 грн, вместо 1,09 запланированных), Гадячгаза (1,04 грн вместо 1,13 запланированных) и Запорожгаза (63 коп за кубометр без НДС вместо 69 копеек).
При этом, вообще не изменится тариф для Киевгаза, Донецкоблгаза, Харьковгоргаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза и Тернопольгоргаза.
Напомним, ранее УНН сообщал, что Нафтогаз в июле повысит цену на газ для промышленных потребителей на 9,68%.