Ответственность за повышенные цены на маски лежит на производителях - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве не контролируют цены производителей на продукты питания, маски и антисептики, вся ответственность за повышенные цены на маски лежит на на самих производителях. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".
Отвечая на вопрос, контролируются ли цены производителей на продукты питания, ведь люди их массово закупают, Рубан ответил: "Это, к сожалению, не контролируется и это исключительно ответственность предприятия. Некоторые предприятия поднимают колоссальные цены на маски и антисептики. Что касается продуктов питания, такого увеличения нет по цене сегодня и дефицита нет".
Как сообщалось в УНН ранее, маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.