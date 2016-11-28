Видеодопит В.Януковича транслировать в двух залах суда в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Видеодопит экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийствах участников евромайдан транслировать в двух залах Святошинского районного суда Киева. Об этом сообщает корреспондент.
Сейчас в одной из зал суда уже пустили участников процесса. В суде - давка за большого количества людей.
По данным советника главы МВД Звездная оценивания качества, экс-беркутовцев уже доставили в Святошинский райсуд.
Российские СМИ сообщают, что в столичном суде завершилась проверка видеосвязи с Ростовом-на-Дону и технических неполадок выявлено не было.