Верховный суд России направил дело А.Навального на пересмотр

"В отношении Навального приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в другом составе суда", - огласил решение судья.

Такое заявление президиум Верховного суда принял с учетом решения Европейского суда по правам человека, который в конце февраля постановил, что политической подоплеки в деле "Кировлес" нет, но констатировал нарушение прав А.Навального и Петра Офицерова (другого фигуранта дела) на справедливое судебное разбирательство.