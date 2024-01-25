В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине

НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

Несмотря на войну, реальный ВВП Украины вырастет на 3,6% в 2024 году благодаря высоким бюджетным расходам и ожидаемой международной помощи, согласно данным Национального банка Украины. Однако темпы роста в 2024 году будут ниже прошлогодних из-за снижения урожая и дисбаланса на рынке труда, вызванного войной.