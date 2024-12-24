В Умани строят отель вблизи могилы цадика Нахмана: в Минкульте отреагировали
Киев • УНН
Министерство культуры заявило о незаконности строительства пятиэтажного отеля возле могилы цадика Нахмана в Умани. Строительство нарушает нормы охраны культурного наследия и было официально отклонено министерством.
В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили о незаконности строительства гостиницы вблизи могилы цадика Нахмана в Умани - места паломничества для еврейской общины. Об этом сообщает УНН.
МКСК подчеркивает, что «Выдающееся место „Могила цадика Нахмана“ по ул. Григория Косынки, 1 в г. Умани Черкасской области (охранный № 4606-Чк) внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и находится под государственной охраной. Любое строительство в его охранной зоне должно осуществляться исключительно с соблюдением норм Закона Украины «Об охране культурного наследия
Как отмечается, Минкульт письмом от 30 октября 2024 года отказало обслуживающему кооперативу «Диамант Равина» в согласовании проектной документации на объект строительства пятиэтажной гостиницы в Умани в связи с несоответствием принятых архитектурных решений требованиям в сфере охраны культурного наследия.
МКСК отмечает, что указанные земельные участки попадают в границы зон охраны государственного историко-архитектурного заповедника «Старая Умань» и в границы историко-культурного центра брацлавских хасидов, а также в границы и режимы использования исторического ареала г. Умани (центрально-городской исторический ареал). Новое строительство в этих зонах возможно только в исключительных случаях и только по проектам, разработанным на основе историко-градостроительного обоснования. В охранных зонах запрещается строительство, земляные работы и благоустройство, нарушающие принципы сохранения памятника и традиционного характера его среды.
«МКСК вместе с Черкасской областной военной администрацией и другими причастными органами государственной власти продолжит принятие необходимых мер с целью прекращения незаконных работ в охранной зоне памятника истории», - указали в Минкульте.
Напомним
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