В Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов — JFJ

"Эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель атак против журналистов составляет почти 2 на 100 тысяч населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ. Показательно, что в зонах боевых действий - Донецкой и Луганской областях - за последние 3 года зафиксировано 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области - 385. Соответствующие выводы содержатся в опубликованной заключительной части цикла исследований JFJ атак против работников СМИ в постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год. Она посвящена Беларуси, России и Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина, в частности, входит в число стран, где, как и раньше, широко распространены физические атаки на работников СМИ.

"За период с 2017 по 2019 год в Украине было зафиксировано 239 случаев физических атак, один журналист - Вадим Комаров - умер от травм, полученных при избиении.

Почти 28% всех зафиксированных нападений на работников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиение, похищение, покушение на убийство), а более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властью. В отличие от соседних стран, в Украине преобладающими способами давления на журналистов являются травля и запугивание, в частности в киберпространстве, а также повреждение и отбор имущества и документов.

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В 22% случаев физические нападения на журналистов осуществлены представителями власти, в 51% - обычными гражданами, в остальных случаях - неизвестными", - говорится в результатах исследований.

Сообщается, что наиболее распространенный метод давления на работников СМИ, который освещается традиционными и цифровыми медиа Украины - это атаки и угрозы нефизического характера и в киберпространстве, прежде всего травли, запугивания, угрозы насилием и смертью. Работники украинских СМИ также регулярно сталкиваются с похищением и распространением их личных данных.

Также эксперты Фонда "Справедливость для журналистов" отмечают, что в 2017-2019 годах украинские власти регулярно использовали механизм запрета на въезд для иностранных журналистов (преимущественно российских) и осуществляла их депортацию. При этом, информация далеко не обо всех угрозах и атаках разного типа попадает в СМИ.

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Отмечается, что хотя в Украине общее количество атак на журналистов постепенно снижается, однако риск физических нападений остается высоким.

Добавим, что в ходе исследования было выявлено и проанализировано 868 случаев атак/угроз против профессиональных и общественных работников СМИ и редакций традиционных и онлайн-изданий в Украине. Данные для исследования были собраны методом контент-анализа открытых источников на украинском, русском и английском языках. Также в докладе использовались данные экспертного опроса более 200 пострадавших работников СМИ, проведенного в рамках проекта НСЖУ "Индекс физической безопасности".

Ранее УНН сообщал, что в мае в Украине зафиксировали четыре нападения на журналистов.