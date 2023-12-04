В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению социального сопровождения в воинских частях

В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению услуги социального сопровождения военным и их семьям на базе воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что социальное сопровождение это возможность получить помощь в гражданских вопросах для военного и его семьи в начале службы, во время ее прохождения и на этапе демобилизации.

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Например, проконсультировать по оформлению документов или представительства в государственных учреждениях, проинформировать о выплатах и льготах, обеспечить юридическую помощь, помощь в профилактике зависимостей, организовать поддержку семьи вместе со специалистами социальной работы в обществе.

Сейчас пилот стартует в четырех областях - Полтавская, Киевская, Ивано-Франковская и Волынская. Там отобраны воинские части, которые первыми присоединятся к проекту. Уже известны поставщики услуг - то есть те организации, которые и обеспечат эту поддержку - говорится в сообщении.

Дополнение

В Минсоцполитики убеждены, что привлечение неправительственных организаций к процессу предоставления услуг позволит расширить рынок поставщиков социальных услуг, а главное - улучшить эффективность предоставления таких услуг благодаря соответствующей экспертизе.

Среди организаций, привлеченных к проекту

Благотворительный фонд "Наше право", который специализируется на консультациях военных относительно их прав и государственных гарантий, имеет экспертизу в социально-психологической реабилитации военных и их семей, может предоставлять правовую консультационную поддержку;

Благотворительный фонд "Вівторок", который уже имеет опыт в оказании социальной помощи военным и их семьям, активно сотрудничает с рядом общественных организаций в вопросе обеспечения прав и государственных гарантий для защитников Украины;

Общественное движение "Женская сила Украины" - общественная организация, в фокусе которой помощь семьям военных поддерживать доверие в семье и устойчивое партнерство;

Благотворительный фонд "Там, где мы - там Украина". Основное внимание фонд уделяет консультациям военных и их семей по социальным вопросам. Кроме этого, эксперты фонда являются авторами учебных программ по работе с ветеранами, приобщаются к улучшению ветеранских политик на местном и национальном уровнях.



Напомним

Министерство обороны оцифровало военно-медицинскую экспертизу, что позволило обмениваться электронными документами между медицинскими учреждениями и воинскими частями, избавив раненых военнослужащих от необходимости приносить документы лично.

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