В Польше проходит второй тур местных выборов

В воскресенье, 21 апреля, в Польше началось голосование во втором туре местных выборов, на которых выберут глав гмин, бурмистров и мэров в тех населенных пунктах, где победителя не смогли выбрать во время первого тура. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что избирательные участки открылись в 07:00 в 748 муниципалитетах и городах, где первый тур был безрезультатным, то есть ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

Завершение голосования запланировано в 21:00, но может быть продлено в результате чрезвычайных событий, например наводнения, затопления избирательного участка, строительной или транспортной катастрофы или необходимости печатать дополнительные бюллетени.

Голосование происходит, в частности, в 60 городах, среди которых Вроцлав, Краков, Познань. Создано 11 888 избирательных участков.

Напомним

В Польше, 7 апреля, состоялись местные выборы, на которых выбирали президентов городов, мэров, старост гмин и местных советников. По результатам экзит-пола, победила партия "Право и Справедливость".