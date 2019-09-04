В Одессе военный сбывал наркотики в обмен на оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 36-летний военнослужащий был задержан при обмене 100 граммов наркотического вещества на десять пистолетов Макарова.
Еще 250 граммов наркотического средства, по предварительной договоренности, правонарушитель должен был предоставить за полученное в ближайшее время.
Все изъятое направлено на экспертизу.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, на Буковине инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотических веществ.