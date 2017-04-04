В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации в борьбе с нелегальными АГЗП

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 18417 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 96897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114902 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173515 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116165 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106403 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107450 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103876 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 73450 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 59625 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 32486 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 76460 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 57056 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 123675 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 159082 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 167443 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 163657 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 162911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 116715 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126341 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 132659 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132626 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137043 просмотра
Актуальное
В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации в борьбе с нелегальными АГЗП

В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации в борьбе с нелегальными АГЗП

Киев  •  УНН

 • 13569 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены "Нефтегазовой Ассоциации Украины" выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, расположенных в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Виталий Кличко напомнил, что на территории столицы расположены около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили более 500 млн грн.

"Эти деньги идут в карманы людей, которые не хотят работать официально, не платят налоги, нарушают все условия безопасной работы, создавая угрозу для киевлян, так как размещены возле детских садов, жилых домов. Все это создает опасность для жизни и здоровья клиентов и работников таких точек, а также для жителей столицы. Я рад нашей совместной инициативе объединить усилия, чтобы бизнес работал исключительно по закону, не создавая опасности, и оказывал качественный сервис киевлянам", - подчеркнул мэр.

Виталий Кличко отметил, что за последние 10 дней 129 газовых заправок демонтировали владельцы, 27 - город при поддержке полиции. Также были демонтированы предпринимателями 4 пункта заправки дизтопливом, и 1 пункт демонтировал город.

"Мы как столичная власть и в дальнейшем будем проводить проверки законности размещения АГЗС, законности пользования земельными участками и соответствия целевому назначению, соблюдение градостроительных правил и норм. При выявлении нарушений мы будем принимать соответствующие меры, в том числе и демонтаж незаконных заправок", - подчеркнул мэр.

Согласно меморандуму, Ассоциация будет оказывать необходимую техническую помощь, а также информационную, правовую и консультационную поддержку мер по противодействию нелегальным АГЗП в Киеве, проведение разъяснительной работы среди общественности, объективное освещение проблематики деятельности нелегальных АГЗС/АЗС в средствах массовой информации.

Со стороны ассоциации соглашение подписали ее президент Дмитрий Кулик, а также компании-участники "Автобансервис", "Альянс Холдинг", "АМИК-Украина", "БНК Украина", "ВОГ Ритейл", "ОККО-Нефтепродукт" и "Сокар Энерджи Украина".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы