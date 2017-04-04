В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации в борьбе с нелегальными АГЗП

Виталий Кличко напомнил, что на территории столицы расположены около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили более 500 млн грн.

"Эти деньги идут в карманы людей, которые не хотят работать официально, не платят налоги, нарушают все условия безопасной работы, создавая угрозу для киевлян, так как размещены возле детских садов, жилых домов. Все это создает опасность для жизни и здоровья клиентов и работников таких точек, а также для жителей столицы. Я рад нашей совместной инициативе объединить усилия, чтобы бизнес работал исключительно по закону, не создавая опасности, и оказывал качественный сервис киевлянам", - подчеркнул мэр.

Виталий Кличко отметил, что за последние 10 дней 129 газовых заправок демонтировали владельцы, 27 - город при поддержке полиции. Также были демонтированы предпринимателями 4 пункта заправки дизтопливом, и 1 пункт демонтировал город.

"Мы как столичная власть и в дальнейшем будем проводить проверки законности размещения АГЗС, законности пользования земельными участками и соответствия целевому назначению, соблюдение градостроительных правил и норм. При выявлении нарушений мы будем принимать соответствующие меры, в том числе и демонтаж незаконных заправок", - подчеркнул мэр.

Согласно меморандуму, Ассоциация будет оказывать необходимую техническую помощь, а также информационную, правовую и консультационную поддержку мер по противодействию нелегальным АГЗП в Киеве, проведение разъяснительной работы среди общественности, объективное освещение проблематики деятельности нелегальных АГЗС/АЗС в средствах массовой информации.

Со стороны ассоциации соглашение подписали ее президент Дмитрий Кулик, а также компании-участники "Автобансервис", "Альянс Холдинг", "АМИК-Украина", "БНК Украина", "ВОГ Ритейл", "ОККО-Нефтепродукт" и "Сокар Энерджи Украина".