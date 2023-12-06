В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  43444 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  83817 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  100041 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  106458 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  117167 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  112391 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  108485 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  272385 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  240803 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292716 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238141 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  63798 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238353 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38281 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33810 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kitae-nazrela-kolossalnaya-problema-skritogo-dolga-wsj

В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 15:41  •  8493 просмотра

Read in English

Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга

Китай пытается обезвредить бомбу замедленного действия в виде скрытого долга местных органов власти, который может нанести ущерб его банковской системе, на фоне того, как агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу страны, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Города и провинции по всему Китаю, как сообщается, накопили огромную сумму скрытого долга после многих лет бесконтрольных заимствований и расходов. По оценкам Международного валютного фонда и банков Уолл-стрит, общий непогашенный внебалансовый государственный долг составляет от 7 до 11 триллионов долларов. Сюда входят корпоративные облигации, выпущенные тысячами так называемых финансовых структур местного самоуправления, которые занимали деньги для строительства дорог, мостов и другой инфраструктуры или для финансирования других расходов.

"Никто не знает, какова фактическая сумма, но за последний год стало совершенно ясно, что уровень долга местных органов власти стал неприемлемым", - пишет издание.

Экономический рост Китая, как указано, замедляется, и страна борется с дефляционным давлением, из-за которого местным органам власти будет сложнее справляться с выплатой процентов и основной суммы долга.

Экономисты говорят, что значительная часть скрытого долга (по их оценкам, варьируется от $400 до более чем $800 миллиардов) особенно проблематична и подвержена высокому риску дефолта.

Китайские власти осознали, что риски для финансовой стабильности страны и общего экономического роста стали слишком большими, чтобы их можно было игнорировать. Они пытаются решать проблему более систематически и начинают заменять часть скрытого долга на новый – и явный – государственный долг, отмечается в материале.

Большое беспокойство, как указано, вызывает то, что волна дефолтов может распространить убытки повсюду. "Это может быстро перерасти в общенациональный финансовый кризис, если кредитные рынки застопорятся, а розничные и корпоративные вкладчики начнут беспокоиться о финансовой стабильности банков, владеющих большим количеством облигаций местного правительства", - госорится в статье.

По данным Wind, облигации местных органов власти составляют почти половину внутреннего рынка корпоративных облигаций Китая, и дефолты могут привести к прекращению финансирования других заемщиков, если многие инвесторы и покупатели облигаций отступят.

В начале ноября центральное правительство Китая заявило, что придает "большое значение предотвращению и устранению риска скрытых долгов местных органов власти". Банкиров и чиновников местных органов власти также предупредили, что они будут привлечены к пожизненной ответственности, если создадут новые скрытые долги.

Пан Гуншэн, управляющий Народного банка Китая, заявил на финансовом форуме в Пекине в прошлом месяце, что центральный банк также предоставит экстренную поддержку ликвидности регионам с относительно высоким долговым бременем. Он сказал, что общий государственный долг Китая невелик по международным стандартам и что страна предпринимает шаги, включая продажу активов и рефинансирование долга, чтобы смягчить риск, связанный с долгом местного правительства.

Во вторник агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного, поскольку страна, скорее всего, будет оказывать дополнительную поддержку испытывающим финансовый стресс местным органам власти и государственным предприятиям. Кредитно-рейтинговая компания также указала на риски для экономического роста Китая. Moody’s присвоило Китаю рейтинг инвестиционного уровня A1, который на четыре ступени ниже высшего рейтинга тройного А.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
У Китаї назріла колосальна проблема прихованого боргу - WSJ
China’s Colossal Hidden-Debt Problem Is Coming to a Head - WSJ
Новости по теме

В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ

Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга.

Экономика •   •  8493 просмотра
В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ

Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.

Экономика •   •  10436 просмотра
Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов

В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

Президент Гайаны Ирфан Али рассматривает недавние заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро относительно региона Эссекибо, как прямую угрозу суверенитету своей страны. Он заверил, что военные силы Гайаны находятся в повышенной готовности, но ожидает принятия мер от Совета Безопасности ООН. Венесуэла заявила о своих правах на богатый ресурсами регион Гайана, планируя начать разведку, несмотря на международные судебные разбирательства.

Политика •   •  10716 просмотра
В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник

Политический деятель и военный преступник олег попов был убит в Луганске, в результате взрыва автомобиля. За ликвидацией попова стоит СБУ.

Война •   •  11338 просмотра
За подрывом автомобиля депутата " лнр " попова и его ликвидацией стоит СБУ - источник

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.

Криминал и ЧП •   •  9520 просмотра
Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон

Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.

Война •   •  13487 просмотра
Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником

Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.

Общество •   •  10950 просмотра
Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником

Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп

Украина собрала 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, и ожидается, что к концу сезона урожай превысит 80 миллионов тонн.

Экономика •   •  11741 просмотра
Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп

В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.

Война •   •  18216 просмотра
В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ

Экс-украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в московской области. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Новости Мира •   •  18062 просмотра
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ