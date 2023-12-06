В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ

Китай пытается обезвредить бомбу замедленного действия в виде скрытого долга местных органов власти, который может нанести ущерб его банковской системе, на фоне того, как агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу страны, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Города и провинции по всему Китаю, как сообщается, накопили огромную сумму скрытого долга после многих лет бесконтрольных заимствований и расходов. По оценкам Международного валютного фонда и банков Уолл-стрит, общий непогашенный внебалансовый государственный долг составляет от 7 до 11 триллионов долларов. Сюда входят корпоративные облигации, выпущенные тысячами так называемых финансовых структур местного самоуправления, которые занимали деньги для строительства дорог, мостов и другой инфраструктуры или для финансирования других расходов.

"Никто не знает, какова фактическая сумма, но за последний год стало совершенно ясно, что уровень долга местных органов власти стал неприемлемым", - пишет издание.

Экономический рост Китая, как указано, замедляется, и страна борется с дефляционным давлением, из-за которого местным органам власти будет сложнее справляться с выплатой процентов и основной суммы долга.

Экономисты говорят, что значительная часть скрытого долга (по их оценкам, варьируется от $400 до более чем $800 миллиардов) особенно проблематична и подвержена высокому риску дефолта.

Китайские власти осознали, что риски для финансовой стабильности страны и общего экономического роста стали слишком большими, чтобы их можно было игнорировать. Они пытаются решать проблему более систематически и начинают заменять часть скрытого долга на новый – и явный – государственный долг, отмечается в материале.

Большое беспокойство, как указано, вызывает то, что волна дефолтов может распространить убытки повсюду. "Это может быстро перерасти в общенациональный финансовый кризис, если кредитные рынки застопорятся, а розничные и корпоративные вкладчики начнут беспокоиться о финансовой стабильности банков, владеющих большим количеством облигаций местного правительства", - госорится в статье.

По данным Wind, облигации местных органов власти составляют почти половину внутреннего рынка корпоративных облигаций Китая, и дефолты могут привести к прекращению финансирования других заемщиков, если многие инвесторы и покупатели облигаций отступят.

В начале ноября центральное правительство Китая заявило, что придает "большое значение предотвращению и устранению риска скрытых долгов местных органов власти". Банкиров и чиновников местных органов власти также предупредили, что они будут привлечены к пожизненной ответственности, если создадут новые скрытые долги.

Пан Гуншэн, управляющий Народного банка Китая, заявил на финансовом форуме в Пекине в прошлом месяце, что центральный банк также предоставит экстренную поддержку ликвидности регионам с относительно высоким долговым бременем. Он сказал, что общий государственный долг Китая невелик по международным стандартам и что страна предпринимает шаги, включая продажу активов и рефинансирование долга, чтобы смягчить риск, связанный с долгом местного правительства.

Во вторник агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного, поскольку страна, скорее всего, будет оказывать дополнительную поддержку испытывающим финансовый стресс местным органам власти и государственным предприятиям. Кредитно-рейтинговая компания также указала на риски для экономического роста Китая. Moody’s присвоило Китаю рейтинг инвестиционного уровня A1, который на четыре ступени ниже высшего рейтинга тройного А.