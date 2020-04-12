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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Индии продлили карантин из-за коронавируса

В Индии продлили карантин из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16961 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение продлить продолжительность карантина с целью сдержать возможный всплеск новых случаев заражения коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство dpa и DW.

Во время вебинара несколько региональных чиновников призвали Моди продлить ограничительные меры, несмотря на опасения относительно их негативного влияния на экономику, заверили в индийском правительстве.

Впрочем, никаких данных о том, насколько именно будет продлен карантинные мероприятия, не приводится. Правительство Моди объявил трехнедельный карантин еще 24 марта. Длиться он должен был до 14 апреля. Во время карантина всем, кроме тех, кто работает в сфере здравоохранения и предоставляет необходимые услуги и товары, было предложено остаться дома. Было остановлено авиационное, железнодорожное и автотранспортное сообщение.

Официальное объявление правительства Индии о продлении карантина после 14 апреля ожидается в ближайшие дни. Не исключено, что это произойдет при обращении премьера Моди к нации.

Введены ограничительные мероприятия лишили миллионы индийских работников их и без того незначительных заработков. Кроме того, много работников из сельской местности, которые работали в городах, были вынуждены снова вернуться домой.

По данным министерства здравоохранения Индии, за последние сутки было зарегистрировано более тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Сообщалось также о 40 новых случаев смерти, в результате чего общее число погибших составляет на данный момент 239 человек.

Напомним, Индия приостановила все туристические визы из-за коронавируса.

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