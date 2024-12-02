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Более 100 человек: в Гвинее возросло количество погибших в давке после столкновений с полицией

Более 100 человек: в Гвинее возросло количество погибших в давке после столкновений с полицией

Киев  •  УНН

 • 366 просмотра

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Более 100 человек погибли во время футбольного матча в городе Нзерекоре из-за столкновений после спорного решения судьи. Разгневанные болельщики команды "Лабе" забросали поле камнями, что привело к массовой давке.

После одного из таких встреч у короля загинуло около 100 человек, через пару часов, после знакомства, пиши и с подписчиками на Анадолу Аджанси та Би-би-си.

детали

Инцидент произошел на футбольном матче команд "Нзерекоре" и "Лабе" в Гвинейском городе Нзерекоре, об этом сообщает правительство.

Премьер-министр Гвинеи Ури Бах назвал события "трагическими" и выразил свои соболезнования погибшим. Также он заявил, что начато расследование, чтобы найти виновных в трагедии.

Правительство сожалеет об инцидентах, которые омрачили футбольный матч между командами "Лабе" и "Нзерекоре" сегодня в день в Нзерекоре

- сказал он.

Сообщается о большом количестве жертв и переполненности моргов.

Точное число погибших остается неясным, однако источники в местных больницах сообщили о "десятках летальных исходов". Один врач на месте происшествия оценил, что число погибших может быть "около 100".

Местные СМИ сообщили, что полиция применила слезоточивый газ после того, как разгневанные на судью сторонники команды "Лабе" бросали камни на футбольное поле. Тем не менее, это не помогло и не успокоило болельщиков.

Все началось со спорного решения арбитра. Затем на поле ворвались болельщики

- рассказал один из свидетелей.

Согласно отчету, решения судов, по которым два игрока Лабе получили красные карточки с последующим пенальти против той же команды. Болельщиков разозлил спорный пенальти, они начали бросали камни и прорвались на футбольное поле. Люди пытались сбежать со стадиона, многие из них перепрыгивали высокий забор.

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По видео и фото из социальных сетей видно большую толпу людей, пытающихся перелезть через стены и многочисленные тела на земле.

Сейчас доступ к Интернету в регионе ограничен, а полиция охраняет вход в больницу, где лечатся раненые.

Напомним

Десятки человек погибли в результате давки на футбольном матче между командами "Н'Зерекоре" и "Лабе" в Гвинее. Инцидент произошел после того, как болельщики команды гостей забросали поле камнями из-за несогласия с решением судьи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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