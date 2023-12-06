В Госспецсвязи прогнозируют, что в 2024 Россия прибегнет к более сложным кибератакам

Украинские специалисты ожидают, что в 2024 году россияне будут проводить против Украины гораздо более сложные кибератаки, в частности с применением искусственного интеллекта. Об этом во время выступления на конференции Sans CyberThreat 2023 в Лондоне рассказал специалист правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Назар Тимошик, передает УНН.

Детали

По его словам, уже сейчас оккупанты привлекают молодежь и готовят новое поколение хакеров.

мы ожидаем, что атаки российских хакерских групп будут более сложными, поэтому украинские киберзащитники - как специальных органов, так и бизнеса - должны быть к этому готовы - заявил Тимошик.

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В то же время он подчеркнул, что уровень киберзащищенности в Украине с 2022 года значительно улучшился. в частности, благодаря технической помощи партнеров и обмену информацией. Кроме того, украинские компании начали более профессионально реагировать на киберриски.

Дополнение

Тимошик рассказал участникам мероприятия об изменении моделей поведения, целей и возможностей российского правительства и подконтрольных ему групп хакеров, которая состоялась в первой половине 2023 года.

Мы очень благодарны нашим британским партнерам за приглашение и возможность принять участие в конференции. Это был незабываемый опыт, который укрепил наше сотрудничество и способствовал развитию кибербезопасности в Украине и во всем мире - отметил Назар Тимошик.

Напомним

киберпреступники, связанные с Россией и Китаем, совершили нападение на самый опасный ядерный объект Британии "Селлафилд" - степень потери данных и было ли удалено вредоносное ПО - неизвестно.