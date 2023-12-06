В Гайане считают план Венесуэлы по региону Эссекибо "неизбежной угрозой" для страны и мира

Президент Гайаны Ирфаан Али утверждает, что заявления и действия венесуэльского главы Николаса Мадуро является "прямой угрозой" для его страны, и подтвердил, что вооруженные силы Гайаны находятся в" высшей готовности"; кроме того, страна поддерживает политические контакты с ООН и Соединенными Штатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Comercio и BBC.

Детали

Президент Гайаны Ирфаан Али в ответ на заявления, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро относительно территории региона Эссекибо, обратился к нации и заверил в эту среду, что план действий, разработанный Венесуэлой, является "непосредственной угрозой" территориальной целостности Гайаны и всему миру.

Это прямая угроза территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Гайаны - заявил Али.

Также, президент Гайаны объявил, что передаст "этот вопрос "в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы этот орган принял соответствующие меры", а также сообщил, что связался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Южным командованием США, чтобы проинформировать их о случившемся.

Ирфаан Али также заверил, что Вооруженные Силы Гайаны находятся в "высшей готовности"



Мы не позволим нарушать нашу территорию и не позволим, чтобы эта отчаянная угроза препятствовала развитию нашей страны - заявил Али.

Дополнение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эти сутки представил в местных СМИ новую официальную карту страны с включенной территорией богатого нефтью региона Эссекибо, находящегося под властью Гайаны, а до нее, на протяжении более века, входил в границы Британской Гвианы.

Накануне в Венесуэле проведен референдум, на котором, якобы более 95% избирателей согласились с тем, что Эссекибо должен стать провинцией Венесуэлы. Но этот результат, как указывается, никак не влияет на спор между двумя странами в Международном суде ООН по этому региону, юрисдикцию которого Каракас отвергает.

Согласно недавним заявлениям Мадуро на заседании Государственного совета и Совета обороны страны, Венесуэлой объявляется ряд мер и будущих законов, направленных на конкретизацию владения территорией Эссекибо и ее ресурсами. Отдельно Мадуро приказал государственным компаниям немедленно начать разведку и разработку нефти, газа и минеральных ресурсов в регионе Эсекибо.

Мир должен знать, Республика Гайана должна знать, что, учитывая исторические права на Эссекибу Гайана, Венесуэла имеет единый голос: Эссекибо - наш, несмотря на все различия сказал Мадуро и объявил о создании целостной оборонительной зоны для этой территории.

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Президент Гайаны в ответ отметил, что "объявленые меры грубо игнорируют приказ Международного суда ООН от 1 декабря 2023 года", имея в виду, что в прошлую пятницу ООН призвал Каракас "воздержаться" от" любых действий, которые могли бы изменить " статус территории или которые могли бы "обострить или затянуть" спор, который сейчас рассматривается в суде.

Бросив вызов суда, Венесуэла отвергла международное право, верховенство права в целом, правосудие и сохранение международного мира и безопасности. Она буквально объявила себя страной вне закона - сказал он.

Справка

Венесуэла давно претендовала на Эссекибо, ссылаясь на исторические границы испанского колониального периода. Гайана, однако, управляет регионом более века и настаивает на том, что границы были определены арбитражной группой 1899 года.

Богатство Гайаны, как отмечает BBC, в основном основані на добыче и экспорте нефти, что сделало ее экономику одной из самых быстрорастущих в мире в последние годы.

Обнаружение нефти в водах у побережья реки Эссекибо в 2015 году помогло разжечь текущую спор. Напряженность еще больше усилилась в сентябре 2023 года, когда Гайана провела аукцион по лицензиям на разведку этих вод.

Напомним

УНН сообщал, что Президент Мадуро объявил западную часть Гайаны, провинцию Эссекибо, 24 - м штатом Венесуэлы. Нефтяным компаниям, работающим в море, он дал три месяца для завершения операций.