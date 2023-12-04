В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

Финансирование США для Украины может завершиться до конца года без действий Конгресса, предупредила директор Белого дома по бюджету Шаланда Янг, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Белый дом выступил с резким предупреждением о том, что у США до конца года должны закончиться средства на помощь Украине", - пишет издание.

Предупреждение директора Белого дома по бюджету Шаланды Янг в письме к лидерам Конгресса в понедельник является наиболее конкретной оценкой ослабления финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, отмечается в материале.

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США", - написала Янг политическим лидерам обеих партий.

"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас заканчиваются деньги и почти нет времени", - сказала она.

По ее словам, "прекращение потока американского оружия и оборудования нанесет удар по коленам Украины на поле боя", в частности, "повысив вероятность российских военных побед". Она напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше.

Янг сказала также, что Украине необходима и экономическая поддержка. "Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать борьбу, точка", – написала она. "путин это хорошо понимает, поэтому россия сделала уничтожение украинской экономики центральной частью своей стратегии – что вы можете увидеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", - добавила она.

Дополнение

Администрация президента Джо Байдена в октябре обратилась в Конгресс с просьбой выделить почти 106 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и обеспечению безопасности границ США.

Республиканцы контролируют Палату представителей с небольшим преимуществом и финансирование Украины стало политически спорным вопросом для некоторых правых законодателей.

Предупреждение Белого дома поступило в тот момент, когда страны-члены ЕС пытаются достичь бюджетного соглашения в Брюсселе, согласно которому Украине будет предоставлено 50 миллиардов евро.