В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  100166 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  100685 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  142487 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  189892 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  217504 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  200620 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  182327 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  180064 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  170522 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230612 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202684 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  33337 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31084 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  26163 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  46876 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-belom-dome-predupredili-ob-okonchanii-sredstv-na-pomoshch-ukraine

В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 11:25  •  15733 просмотра

Read in English

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг предупредила, что помощь США Украине может закончиться до конца года, если Конгресс не примет соответствующего решения

Финансирование США для Украины может завершиться до конца года без действий Конгресса, предупредила директор Белого дома по бюджету Шаланда Янг, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Белый дом выступил с резким предупреждением о том, что у США до конца года должны закончиться средства на помощь Украине", - пишет издание.

Предупреждение директора Белого дома по бюджету Шаланды Янг в письме к лидерам Конгресса в понедельник является наиболее конкретной оценкой ослабления финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, отмечается в материале.

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США", - написала Янг политическим лидерам обеих партий.

"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас заканчиваются деньги и почти нет времени", - сказала она.

По ее словам, "прекращение потока американского оружия и оборудования нанесет удар по коленам Украины на поле боя", в частности, "повысив вероятность российских военных побед". Она напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше.

Янг сказала также, что Украине необходима и экономическая поддержка. "Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать борьбу, точка", – написала она. "путин это хорошо понимает, поэтому россия сделала уничтожение украинской экономики центральной частью своей стратегии – что вы можете увидеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", - добавила она.

Дополнение

Администрация президента Джо Байдена в октябре обратилась в Конгресс с просьбой выделить почти 106 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и обеспечению безопасности границ США.

Республиканцы контролируют Палату представителей с небольшим преимуществом и финансирование Украины стало политически спорным вопросом для некоторых правых законодателей.

Предупреждение Белого дома поступило в тот момент, когда страны-члены ЕС пытаются достичь бюджетного соглашения в Брюсселе, согласно которому Украине будет предоставлено 50 миллиардов евро.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
У Білому домі попередили про закінчення коштів на допомогу Україні
The White House warns of running out of funds to aid Ukraine
Новости по теме

В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг предупредила, что помощь США Украине может закончиться до конца года, если Конгресс не примет соответствующего решения.

Политика •   •  15733 просмотра
В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества

Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro. Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.

Экономика •   •  14723 просмотра
По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества

На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины

На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.

Общество •   •  17072 просмотра
На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины

Укрэнерго: ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит

В Украине возникла сложная ситуация в энергосистеме, дефицита пока нет, но холодная погода и высокий уровень аварийности блоков могут вызвать проблемы в будущем; "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроэнергии.

Война •   •  22708 просмотра
Укрэнерго: ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит

В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению социального сопровождения в воинских частях

В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению услуг социальной поддержки военнослужащим и их семьям с привлечением неправительственных организаций для повышения эффективности и экспертного уровня услуг.

Общество •   •  15795 просмотра
В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению социального сопровождения в воинских частях

Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа

Более 400-летняя скульптура Скорбящего Христа, отреставрированная в Польше, вернулась во Львов и будет представлена на музейной выставке в январе 2024 года.

Культура •   •  12250 просмотра
Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ

Начальника судебной охраны и его помощника суд признал виновными в нарушении уставных правил караульной службы, что привело к взрыву в Шевченковском районном суде Киева 5 июля; начальник судебной охраны получил 6 месяцев, а его помощник - 2 месяца гауптвахты.

Криминал и ЧП •   •  13173 просмотра
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ

В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского

Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.

Война •   •  17683 просмотра
В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского

С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.

Криминал и ЧП •   •  15291 просмотра
С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов

ВСП разрешил арест судьи Апелляционного суда Дзюбина: подозревают во взяточничестве

Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Вячеслава Дзюбина, которого вместе с тремя другими судьями подозревают во взяточничестве. Его адвокаты утверждают, что он отсутствовал на заседании в связи с пребыванием на стационарном лечении.

Криминал и ЧП •   •  13929 просмотра
ВСП разрешил арест судьи Апелляционного суда Дзюбина: подозревают во взяточничестве