В Америке пенсионер выиграл полмиллиона долларов в лотерею

Имя победителя — Антоний Сцинта. Он выиграл в лотерею с первого раза.

“Я никогда раньше не играл в лотереи и рад, что воспользовался случаем. Возможно, я попробую еще раз”, — прокомментировал удачу счастливчик.

Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн.