В Америке пенсионер выиграл полмиллиона долларов в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Пенсионер из американского штата Вирджиния выиграл 555,5 тыс. долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя — Антоний Сцинта. Он выиграл в лотерею с первого раза.
“Я никогда раньше не играл в лотереи и рад, что воспользовался случаем. Возможно, я попробую еще раз”, — прокомментировал удачу счастливчик.
Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн.