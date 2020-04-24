УЕФА перенес проведение женского Евро-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА подтвердил перенос Евро-2021 среди женщин на даты с 6 по 31 июля 2022 года, который продлится в Англии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
УЕФА перенес женский Евро, после того, как 17 марта объявил о переносе Евро-2020 в 2021 год в связи с пандемией COVID-19.
Ожидается, что список стадионов финальной стадии остался прежним.
“Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020 года, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021. Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Таким образом, он получит внимание, которого заслуживает”, — рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.
Отмечается, что дополнительная информация, включая потенциальные изменения в футбольном календаре и название турнира, будут озвучены позже.