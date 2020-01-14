Украинцы сегодня отмечают праздник Василия

Церковные источники характеризуют его как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядовым действием было засевание домов зерном.

По церковному календарю, 14-го января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда, согласно церковным источникам, по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии, - Иисус.

И наконец, 14 января - также первый день Нового года по старому стилю. Канун Нового года своей обрядностью напоминал канун Рождества и в народе назывался Щедрым вечером, что связано с обычаем готовить богатый праздничный стол, который обязательно украшали скоромные блюда. На Новый год, как и на Рождество, носили "вечерю", но на этот раз не родственникам и знакомым, а только сельской бабе-повитухе.

Характерной приметой новогоднего праздника в Украине было и щедрование - давний народный обычай церемониальных обходов домов с пожеланием счастья членам семьи и расцвета хозяйства. В отличие от колядования, обряд щедрования всегда был в Украине действительно народным, внецерковным и незначительно почувствовал на себе влияние христианской церкви. Отсюда и его радостное, оптимистическое звучание. До конца XIX века обряд щедрования, вобрав в себя национальный колорит и менталитет нашего народа, стал явлением народного художественного творчества и таким сохранился до сих пор.