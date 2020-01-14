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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 10283 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115240 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120998 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119407 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138765 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109127 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110111 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132068 просмотра

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Украинцы сегодня отмечают праздник Василия

Украинцы сегодня отмечают праздник Василия

Киев  •  УНН

 • 28369 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня, 14 января, украинцы празднуют сразу несколько праздников. Первый - в честь Василия Великого, архиепископа Кесарии Кападокийской, что в Малой Азии, передает УНН.

Церковные источники характеризуют его как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядовым действием было засевание домов зерном.

По церковному календарю, 14-го января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда, согласно церковным источникам, по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии, - Иисус.

И наконец, 14 января - также первый день Нового года по старому стилю. Канун Нового года своей обрядностью напоминал канун Рождества и в народе назывался Щедрым вечером, что связано с обычаем готовить богатый праздничный стол, который обязательно украшали скоромные блюда. На Новый год, как и на Рождество, носили "вечерю", но на этот раз не родственникам и знакомым, а только сельской бабе-повитухе.

Характерной приметой новогоднего праздника в Украине было и щедрование - давний народный обычай церемониальных обходов домов с пожеланием счастья членам семьи и расцвета хозяйства. В отличие от колядования, обряд щедрования всегда был в Украине действительно народным, внецерковным и незначительно почувствовал на себе влияние христианской церкви. Отсюда и его радостное, оптимистическое звучание. До конца XIX века обряд щедрования, вобрав в себя национальный колорит и менталитет нашего народа, стал явлением народного художественного творчества и таким сохранился до сих пор.

Украинские Национальные Новости

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