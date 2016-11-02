Украинские АЭС за сутки произвели 259,47 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 1 ноября, станциями выработано 259,47 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 2 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 030 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 885 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.