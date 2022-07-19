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Украинка из Закарпатья выиграла джекпот 30 миллионов, но отдала его защитникам Украины

Украинка из Закарпатья выиграла джекпот 30 миллионов, но отдала его защитникам Украины

Киев • УНН

 • 255874 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинцы – нация, рожденная побеждать. И каждый день неравнодушные украинцы приближают победу реальными действиями и поступками: украинка из Закарпатья сорвала джекпот в казино Parimatch. Но вместо покупки квартир и машин отдала выигрыш в помощь защитникам Украины. На эти средства уже шьют 10 000 комплектов военной формы для пограничников, передает УНН.

Детали

Простая украинка из Закарпатья в июле стала миллионершей. Женщина и не думала, что однажды ее онлайн развлечения принесут миллионы.

“Я играю, когда есть возможность немного отдохнуть или хочу отвлечься от новостной ленты. Обычно это быстрая игра на небольшие деньги, поэтому и предыдущие выигрыши были незначительны. Я даже не думала, что однажды выиграю миллион у Parimatch. Ведь от развлечений ждешь утешения и отдыха, а не возможности заработать, - рассказывает Жанна, украинка, которая в феврале вынужденно выехала из Закарпатья с двумя детьми в Чехию. Когда победительница увидела на экране сумму в 30 миллионов, поначалу не поверила своим глазам. “Первое чувство, конечно, шок. Потому что я не верила своим глазам, что выиграла. В прошлом я тоже выигрывала, но это были другие суммы. От 30 миллионов у меня перехватило дыхание”, – вспоминает счастливца.

Как потратить деньги, женщина решила не сразу. “Сначала я представляла, как эта сумма улучшит жизнь моих детей. Но после эйфории я снова напомнила себе, почему я оказалась в Чехии и почему каждый день молюсь о наших защитниках.” Утром после выигрыша украинка сообщила представителям бренда Parimatch, что хочет перечислить выигрыш в помощь защитникам Украины.

Представители компании обратились с предложением о помощи от клиентки в Государственную пограничную службу Украины, чтобы те направили выигрыш в поддержку украинских пограничников. На эти средства уже заказано изготовление 10 тысяч комплектов формы для военнослужащих ведомства.

Как отметил Глава Госпогранслужбы, эта история поражает, потому что это искреннее личное желание и большой личный вклад от конкретного человека. "В скором времени пограничники получат 10 000 комплектов новой формы. И этот заказ будет реализован предприятием, уже получившим заявку на изготовление, за счет джекпота неравнодушной украинки. Когда мы видим такой уровень поддержки со стороны народа и бизнеса, мы уверены – вместе мы выстоим, Украина обязательно победит", – сказал Сергей Дейнеко.

“Помочь может каждый! И у меня появился подобный шанс. Я радуюсь, что смогла помочь своей стране и ее защитники вскоре будут иметь новую качественную форму. Спасибо Parimatch за быструю реализацию моей мечты”, – добавляет благотворительница.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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